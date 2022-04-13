زراعة كربلاء تتابع اسعار بيع الاسماك في الاسواق المحلية

2022/04/13 | 10:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاشراف على العلوة لمعرفة الاعداد التي يتم تسوقيها واهم الاصناف المستهلكة في علوة كربلاء .

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