من سيواجه ريال مدريد وفياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

2022/04/13 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقام مساء اليوم الأربعاء مباراتان في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لتحديد آخر المتأهلين للمربع الذهبي.وكان ريال مدريد وفياريال، حجزا أمس بطاقتهما لدور الأربعة، بتفوق الأول على تشيلسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-4، والثاني على بايرن ميونخ 2-1.ويستضيف ليفربول، نادي بنفيكا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة […]

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