حملة أمنية واسعة تطيح بأكثر من 20 متهماً في صلاح الدين

2022/04/13 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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شرعت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت، اليوم الاربعاء، بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء بحق متهمين بمواد قانونية مختلفة.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على (٢٢) مطلوبا للقضاء بضمنهم متهم وفق المادة (٤/ ارهاب) حيث جرى ايداعهم التوقيف".إلى ذلك، أعلنت "مفارز الشرطة عن تنفيذ واجب نصب ثمان كمائن ضمن قاطع المسؤولية لتأمين حماية ابراج نقل الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى فرض غرامات مرورية على ٢٠٦ عجلات، وحجز ١٩ عجلة ودراجة نارية لمخالفتها الاوامر والتعليمات".

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