الرافدين يشمل 3 فئات بقرض الـ150 مليوناً

2022/04/13 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حدَّد مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، ثلاث فئات مشمولة بقرض الـ150 مليون دينار.وقال المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه "تمَّ الإيعاز لفروع المصرف بمنح قروض لغاية الـ150 مليون دينار للموظفين والمتقاعدين والمواطنين حسب الضوابط والشروط العقارية التي وضعت لهذا الغرض في فروع المصرف كافة".وأضاف، أن "فائدة قرض الـ150 مليون دينار تبلغ 4 بالمئة".

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