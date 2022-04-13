الحكيم يستنكر التطاول على المراقد المقدسة ويوجه طلبا للحكومة

2022/04/13 | 10:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استنكر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم اليوم الاربعاء، التطاول على المراقد الدينية المقدسة.وقال الحكيم في بيان تلقته “ايرث نيوز” إن “ما صدر مؤخرا من تطاول على المراقد الدينية المقدسة والدعوة إلى هدمها وإزالتها أمر مستنكر ومرفوض ، ينطوي على مشاريع مريبة، ويستند إلى أفكار ورؤى منحرفة في توقيت خطير وحساس.واضاف […]

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