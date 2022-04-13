اجتماع وزاري نيابي أخير قبيل التصويت على ” الامن الغذائي”

2022/04/13 | 10:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن تفاصيل اجتماعها المرتقب اليوم مع ثلاثة وزراء لبحث تمرير قانون الامن الغذائي، مبينة ان المباحثات ستكون الأخيرة قبيل التصويت على القانون.وقالت عضو اللجنة اخلاص العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “اللجنة المالية النيابية ستجتمع مع وزراء المالية والزراعة والتجارة للمرة الأخيرة من اجل تعديل قانون الامن الغذائي”.وأضافت […]

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