الإفطارُ الرمضاني على المائدة الإنجيلية - فاطمة ناعوت

2022/04/13 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت واحدةٌ من عاداتنا الرمضانية الجميلة كلَّ عام، أن نكسرَ صيامَنا على مائدة الكنيسة الإنجيلية في مدينة نصر على صوت الشيخ “محمد رفعت” يؤذن لصلاة المغرب.



لم يُخلف قادةُ الطائفة الإنجيلية عهدهم بدعوتنا إلى مائدتهم كل رمضان، ولم نُخلف أبدًا تلبية الدعوة الكريمة بكل فرح.



شكرًا للصديق القسّ د.



"عزت شاكر" على الدعوة الطيبة.



مشهدٌ مبهجٌ تحتشدُ فيه مصرُ بجميع أطيافها على مائدة واحدة تُقامُ على شرف حبّ الو ......





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