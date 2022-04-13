الخطأ لا يحل بالخطأ وعلى جميع القوى السياسية الاستفادة من التجربة الماضية - فلاح أمين الرهيمي

2022/04/13 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي تعقيباً على برنامج (جمهورية المملكة) على قناة دجلة مساء يوم 10/4/2022 الذي اشترك فيه ثلاثة أشخاص (الحجيمي) مستقل و (الفريجي) نازل آخذ حقي و (الراجحي) امتداد الذين يمثلون ثلاثة كتل انفصلت عن جسم الثورة التشرينية وشاركوا في الانتخابات النيابية في 1/10/2021.



إن الخطأ الأول الذي سبق وحذرنا منه مقاطعة الانتخابات النيابية الذي أدى إلى تفكك وانشطار جسم كتلة الثورة بعد أن استعملت السلطة أسلوب الترقيد ......





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