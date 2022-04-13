خلق الله المرأة من ضلع أعوج

2022/04/13 | 10:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، جدالا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة رد فيها على سؤال حول خلق المرأة وأنها من "ضلع أعوج".

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