البنك المركزي يوضح حقيقة وجود عملة

2022/04/13 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد البنك المركزي، اليوم الأربعاء، عدم وجود ما يُسمَّى بـ(عملة الدولار الليبي)، محذراً من اتخاذ الاجراءات القانونية لكُلّ مَنْ يتداول مثل هذهِ الأوراق المزيفة أو يروّج لها.وذكر بيان للبنك المركزي، تلقته (بغداد اليوم) ان "ما يتم ُتداوَله في وسائل التواصل الاجتماعي بوجود عملة الدولار الليبي، لا يتعدّى كونه عمليات نصب واحتيال باستخدام عملات مزّيفة".

وأضاف البيان، أن "البنك المركزي يحتفظ بحقّه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كُلّ مَنْ يتداول مثل هذهِ الأوراق المزيفة أو يروّج لها، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة".وأشار إلى أن "الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بهذا الصدد تهدف إلى ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي في العراق، وحماية حقوق المواطنين من عمليات النصب والاحتيال".

يذكر أنَّ البنك المركزي العراقي كان قد حذَّرَ في 2020/7/26، من عمليات احتيال ونصب قد يمارسها ضعاف النفوس في هذا المجال.

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