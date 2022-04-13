البنك المركزي يوضح حقيقة وجود عملة

وأضاف البيان، أن "البنك المركزي يحتفظ بحقّه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كُلّ مَنْ يتداول مثل هذهِ الأوراق المزيفة أو يروّج لها، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة".وأشار إلى أن "الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بهذا الصدد تهدف إلى ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي في العراق، وحماية حقوق المواطنين من عمليات النصب والاحتيال".
يذكر أنَّ البنك المركزي العراقي كان قد حذَّرَ في 2020/7/26، من عمليات احتيال ونصب قد يمارسها ضعاف النفوس في هذا المجال.
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