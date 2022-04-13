الخارجية الروسية: الولايات المتحدة سلمت لأوكرانيا أسلحة بقيمة 1,65 مليار دولار خلال شهر ونصف

2022/04/13 | 11:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الاربعاء، أن واشنطن زودت كييف خلال الشهر والنصف الماضي بأسلحة بقيمة 1,65 مليار دولار.وقال سيرومولوتوف في تصريح صحفي، إن “هؤلاء الناس كلهم مسلحون بشكل جيد لأن الدول الأعضاء في حلف الناتو كانت تقوم خلال السنوات الثماني الماضية بتسليم الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا”.[…]

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