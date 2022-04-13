الفئات المشمولة بقرض الـ150 مليون من مصرف الرافدين

2022/04/13 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مصرف الرافدين شمول الموظفين والمتقاعدين والمواطنين الراغبين بشراء دار سكني بقروض 150 مليون.

وجاء في بيان، ان “المصرف اوعز لفروعه بمنح قروض لغاية 150 مليون دينار للموظفين والمتقاعدين والمواطنين وحسب الضوابط والشروط العقارية التي وضعت لهذا الغرض في فروع المصرف كافة”.

واشار البيان الى ان “فائدة قرض 150 مليون تبلغ 4 بالمئة”.

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