روسيا تعلن استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في ماريوبول

2022/04/13 | 11:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الأربعاء، أن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع.

وأفادت الوزارة في بيان “في مدينة ماريوبول في منطقة مصنع إيليتش للتعدين … قام 1026 عسكريا أوكرانيا من فوج البحرية الـ36 بتسليم أسلحتهم طوعا واستسلموا”.

المصدر: AFP

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