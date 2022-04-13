الكويت.. الشرطة تتدخل بعد فيديو ضرب المسن

2022/04/13 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شخص ظهر فيه مقطع مصور وهو يعتدي بالضرب على مسن في إحدى الجمعيات الاستهلاكية.

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