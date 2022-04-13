تغريم بوريس جونسون بسبب إقامته حفلات خلال فترة إغلاق كورونا

2022/04/13 | 11:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تغريم رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك من قبل الشرطة بسبب حفلات كسرت قوانين الإغلاق أقيمت في مقر الحكومة البريطانية، حسبما قال متحدث باسم داونينغ ستريت لشبكة CNN يوم الثلاثاء.

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