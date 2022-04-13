تفاعل على رد بوتين عن بوتشا وما فعلته أمريكا في الرقة بسوريا

2022/04/13 | 11:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رده على سؤال وجه له حيال سقوط قتلى مدنيين في منطقة بوتشا بأوكرانيا واتهام القوات الروسية بذلك.

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