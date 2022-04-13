ينتظر العائدين منهم.. شاهد تكتيك روسيا الوحشي الجديد لقتل الأوكرانيين

2022/04/13 | 11:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل الروس إلى تكتيك جديد للتأكد من أن وقع هجماتهم يتجاوز الضربة الأولى، وذهب طاقم CNN إلى منطقة السوق المركزية في خاركيف مع خدمة المستجيبين الأوائل للحالات الطارئة في أوكرانيا لتوثيق ما يقوم به فريق التخلص من القنابل هناك.

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