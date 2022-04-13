ذي قار: تخصيصات مشاريع صندوق الإعمار متوقفة على إجراء واحد

2022/04/13 | 11:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أحصى صندوق إعمار محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، أعداد مشاريع المحافظة خلال العام الماضي، فيما أشار الى أن تخصيصات المشاريع متوقفة على إجراء واحد

وقال مدير الصندوق رزاق الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد المشاريع ضمن خطة العام 2021 هي 206 مشاريع من المبالغ التي تم تخصيصها هي 805 مليارات، أما المشاريع الخاصة بخطة العام 2022 فلم تكتمل حتى الآن".

وتابع الركابي، "نحن بانتظار قانون موازنة العام 2022 أو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وبعد إقرار أحدهما سيكون لدينا تخصيص لمشاريع صندوق إعمار ذي قار للعام 2022".

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في الـ 15 كانون الثاني الماضي، تنفيذ مشاريع ووضع خطط لتحقيق طفرة عمرانية واقتصادية في ذي قار خلال المدة المقبلة عبر مشاريع صندوق الإعمار.

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