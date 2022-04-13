القبض على اخطر تجار المخدرات في البصرة

2022/04/13 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلن قائد شرطة البصرة اللواء علي عدنان عبد الحميد، اليوم الأربعاء، عن الاطاحة بأخطر تجار المخدرات في محافظة البصرة.

وقال عبد الحميد في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجده في قضاء ابي الخصيب، تم تشكيل فريق عمل من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة للتحري وجمع المعلومات ووضع خطة محكمة".

وأضاف انه "خلال عملية استباقية تمت مداهمته والقاء القبض عليه"، مبيناً انه "تم ضبط بحوزة المتهم كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بـ 11490 حبة مخدرة، ومادة الكرستال تقدر بـ 780 غم، وادوات لتعاطي المخدرات".

وأشار عبد الحميد الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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