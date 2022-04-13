دولة القانون يكشف عن مباحثات لإنضمام اعضاء بالسيادة الى الإطار التنسيقي

2022/04/13 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، اليوم الاربعاء، وجود مباحثات غير معلنة لانضمام اعضاء في السيادة للاطار التنسيقي.

وقال جدعان في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "واقع الحال يؤكد بان تحالف السيادة بشطري (الحلبوسي- الخنجر) يشهد خلافات متصاعدة في الاونة الاخيرة وهذا الامر متوقع"، لافتاً الى ان "عدم قدرة التحالف الثلاثي في تمرير مرشح البارزاني في جلسات مجلس النواب السابقة خلقت نوع من التململ في اعضاء السيادة وزادت من الخلافات الداخلية".

واضاف، ان "هناك مباحثات غير معلنة تجري حاليا مع نواب فائزين في تحالف السيادة من اجل الانضمام الى الاطار التنسيقي متوقعا انها ستعلن في القريب العاجل"، مشيراً الى ان العديد من نواب السيادة يدركون بانه لا يمكن المضي في تشكيل الحكومة وحل الانسداد السياسي دون وجود الاطار باعتباره رقم صعب في المعادلة السياسية العراقية".

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