تفكيك شبكة تتاجر بالفتيات في بغداد

2022/04/13 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد،

الاربعاء، أن مفارزها تمكنت من القاء

القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة

مطلوبين عن قضية الاتجار بالبشر.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، أن عملية القبض

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