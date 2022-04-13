الأمن الوطني يعتقل العشرات من اتباع الصرخي

2022/04/13 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم

الأربعاء، القاء القبض على العشرات من

اتباع "الصرخي" في تسع محافظات عراقية

وذلك عقب الدعوات التي أطلقها خطباء من

بينهم بتهديم مراقد أئمة أهل البيت (ع)،

وقبور الأنبياء والأ

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