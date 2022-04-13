2022/04/13 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على الإرهابي المكنى “ابو جهاد” الذي يعمل في كتيبة الإرهابي ابو حمزة المهاجر جنوبي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ان قوة من الفوج الثالث اللواء السابع ومفرزة من استخبارات قاطع الرشيد تمكنت من إلقاء القبض على الارهابي (أبو جهاد) في كمين محكم بمنطقة السيدية جنوبي بغداد.



وأضافت، أن هذا الإرهابي مؤشر ضمن قاعدة بيانات المطلوبين الى قيادة شرطة الانبار مكتب مكافحة اجرام الفلوجة وفق المادة ٤/إرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على الإرهابي ابو جهاد جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على الإرهابي ابو جهاد جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).