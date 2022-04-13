استرداد أكثر من ثلاثة مليارات ونصف المليار دينار إلى خزينة الدولة

2022/04/13 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيئة النزاهة ،اليوم الأربعاء، أنَّ إجراءاتها أسهمت باسترداد أكثر من ثلاثة ملياراتٍ ونصف المليار دينار إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ الغرامات المُترتِّبة بذمَّة إحدى الشركات النفطيَّة الأجنبيَّة العاملة في محافظة واسط.

وذكر بيان للهيئة، أنه “تمت ملاحظة مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى شركة نفط الوسط – حقل الأحدب النفطي، بخصوص تأجير وتشغيل مضخَّاتٍ غاطسةٍ، وعدم استيفاء مبالغ غراماتٍ مستحقة الدفع من قبل الجانب الصينيِّ المُشغِّل للحقل، لغاية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة من قبل مكتب تحقيق واسط التابع للهيئة”.

وأضاف، إنه “بناءً على الإجراءات المُتَّخذة من قبل هيئة النزاهة في الدعوى الجزائيَّة، وما سبقها من إجراءاتٍ في مرحلة الإخبار، قامت شركة نفط الوسط باستقطاع مبالغ الغرامات من المشغل الصيني لحقل الأحدب”.

وأشار إلى أنَّ “مجموع المبالغ المُستردَّة إلى خزينة الدولة بلغ (3,558,000,000) دينارٍ”.

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