الحكيم وشاخوان يؤكدان أهمية استمرار الحوارات لحل الخلافات

2022/04/13 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم خلال لقائه نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله أن الفرصة لا زالت قائمة للشروع بالتفاهمات والحوارات بين القوى وحل الخلافات.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان، أن “نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد استقبل في مكتبه ببغداد السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني والوفد المرافق له ضم عدد من الشخصيات لقيادات تيار الحكمة، وتم خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على الساحة العراقية، وعمل مجلس النواب في هذه المرحلة”.

وتابع: ” فضلاً عن مناقشة المساعي الرامية من قبل أطراف العملية السياسية والقوى الوطنية للخروج من الأزمة السياسية وحالة الإنسداد، وعدم تشكيل الحكومة الجديدة لإدارة البلاد أثر سلباً على واقع الأوضاع، وهناك جملة من المشاكل أبرزها عدم وجود الموازنة الإتحادية وغلاء الأسعار وقلة الخدمات.”

وأكدا الجانبان، بحسب البيان، على أهمية إستمرار الجهود ولازالت الفرصة قائمة للشروع بالتفاهمات والحوارات بين القوى الوطنية والشركاء في العملية السياسية والمضي من أجل حل الخلافات، سيما أمام الجميع إستحقاقات وتوقيتات دستورية.

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