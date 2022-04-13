العراق يفقد نصف انتاجه الزراعي في 2022 بسبب الجفاف

2022/04/13 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، أن الكميات الكلية للمسوق من محصول الحنطة للموسم الحالي، قد تصل إلى مليوني طن فقط، أي ما يعادل 50% من الكمية المسوقة للموسم الماضي، التي كانت تزيد عن الأربعة ملايين طن.

وقال مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة محمد حنون في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية إن “مؤشرات الوزارة تؤكد أن الكميات الكلية التي ستسوق من محصول الحنطة للموسم الحالي في البلاد، ستبلغ مليوني طن فقط”، مرجحاً ان يكون الانخفاض الحاصل بنسبة 50 بالمئة مقارنة بما سوق للموسم الماضي، إلى ” خفض مساحة الخطة الزراعية الشتوية بسبب تناقص الحصص المائية وقلة معدلات الأمطار، وتأخر صرف مستحقات الفلاحين”.

وأضاف أن “طموح الوزارة أن يكون هذا العام مختلفاً عما سبقه، لأسباب عدة، أهمها وضع الحنطة عالمياً بسبب الحرب (الروسية – الأوكرانية)، والتحديات الكبيرة التي واجهتها وتواجهها البلاد بهذا الشأن”.

وعد حنون، الموسم الحالي “نقطة تحول عقب إقرار الدولة لحزمة إجراءات لدعم القطاع الزراعي، كزيادة سعر شراء الطن الواحد من الحنطة المسوقة إلى 750 ألف دينار، ودفع مستحقات مسوق الحنطة خلال مدة أقصاها بداية شهر حزيران المقبل”.

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