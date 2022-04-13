التفاؤل بنمو الاقتصاد العالمي ينخفض لأدنى مستوى على الإطلاق

2022/04/13 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

انخفض التفاؤل بالنمو العالمي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مع تصاعد مخاوف الركود في مجتمع الاستثمار العالمي، وفقاً لآخر استطلاع لمديري الصناديق في "بنك أوف أمريكا".

بحسب مسح أبريل؛ فإنَّ نسبة المستثمرين الذين يتوقَّعون تدهور الاقتصاد هي الأعلى على الإطلاق.

قفزت توقُّعات التضخم المصحوب بالركود إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2008، في حين زادت المخاطر النقدية إلى مستوى قياسي، كما قال محللو "بنك أوف أمريكا" بعد استطلاع آراء 292 شخصاً يديرون 833 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة في الأسبوع الأول من أبريل.

تسلط النتائج الضوء على كيفية سيطرة الكآبة على المستثمرين بعد أن أصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر صرامة في محاولته ترويض التضخم المتصاعد.

كان الاتجاه الهبوطي شديداً بما يكفي لإطلاق إشارة الشراء الخاصة بـ"بنك أوف أمريكا"، وهو مؤشر متضارب لاكتشاف نقاط الدخول في الأسهم.



تعرضت الأسهم العالمية لضغوط هذا الشهر بعد ارتفاعها من أدنى مستوياتها في مارس مع ارتفاع عائدات السندات.

توقعات متشائمة

لا يتفق استراتيجيو "بنك أوف أمريكا" مع إشارة الشراء التكتيكية، قائلين إنَّهم

ما يزالون في معسكر "مسيرة البيع"، فقد كان تراجع سوق الأسهم في وقت سابق من العام مجرد"مقبّلات وليس الطبق الرئيسي لعام 2022".

كتب الاستراتيجيون بقيادة مايكل هارتنت في مذكرة: "ما يزال الانفصال بين النمو العالمي وتوزيع الأسهم مذهلاً".

يردد مايكل ويلسون من "مورغان ستانلي" التوقُّعات المتشائمة أيضاً، وهو الذي كان يجادل أنَّ التراجع من المستويات المرتفعة القياسية للأسهم الأمريكية لم يؤدِ بعد إلى توقُّع تباطؤ حاد في الاقتصاد يلوح في الأفق.

الاقتصاد العالمي قد يخسر تريليون دولار جرّاء الصراع في أوكرانيا

بدأ بعض المضاربين البارزين على الارتفاع في التراجع عن تفاؤلهم، إذ نصح ماركو كولانوفيتش من "جيه بي مورغان تشايس آند كو" المستثمرين بجني الأرباح من الانتعاش الأخير في الأسهم، وتحويل بعض الأموال إلى السندات الحكومية.

ينظر المستثمرون الآن إلى الركود العالمي الآن على أنَّه الخطر الأكبر، وفقاً للاستطلاع الشهري الذي يجريه "بنك أوف أمريكا" متجاوزاً الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي تراجعت إلى المركز الرابع بعد أن كانت تتصدّر القائمة في مارس.

ساعد تراجع مخاوف الحرب إلى حد ما في تقليص الاتجاه الهبوطي، مع انخفاض المخصصات النقدية من أعلى مستوياتها في الشهر الماضي، وفقاً للمسح.

يُظهر الاستطلاع أنَّ المستثمرين يتوقَّعون أن يطرح بنك "الاحتياطي الفيدرالي" وقف عمليات البيع في سوق الأسهم عند 3637 نقطة لمؤشر "ستاندرد آند بورز"؛ ملاحظة: أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عند مستوى 4412.53 يوم الإثنين.

يُنظر إلى المخاطر الجيوسياسية على أنَّها الخطر الأكبر على استقرار الأسواق المالية، تليها المخاطر النقدية، ثم مخاطر دورة الأعمال.

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