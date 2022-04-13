روسيا تزعم استسلام جنود أوكرانيين في ماريوبول.. وكييف

2022/04/13 | 12:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن 1026 جنديا من اللواء 36 لمشاة البحرية الأوكراني، بينهم 162 ضابطا، استسلموا في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة منذ أسابيع.

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