المالية النيابية تجتمع مع عدد من الوزراء لوضع اللمسات الاخيرة لأقرار قانون الدعم الطارئ

2022/04/13 | 12:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اجتمعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، مع عدد من الوزراء لوضع اللمسات الاخيرة لإقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “اللجنة المالية النيابية برئاسة حسن الكعبي التقت بعدد من الوزراء المعنيين في مجلس الوزراء”.وأضاف البيان ان “الاجتماع يأتي لوضع اللمسات الاخيرة […]

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