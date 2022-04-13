باسل العزيز: الأغنية العراقيّة انتشرت عربيّاً وعالميّاً

2022/04/13 | 12:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد الفنان باسل العزيز، اليوم الأربعاء، أن الأغنية العراقية حققت نجاحاً كبيراً وانتشرت عربياً وعالمياً .وغادر العزيز، العراق في العام 2000 وقدَّم أعمال عديدة غناها بصوته الجبلي وأخرى لحنها لمطربين عرب معروفين.وقال العزيز لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد مغادرته العراق ذهب الى دولة الإمارات وأدرك أن نجوميته بحاجة الى فرصة اخرى والبدء من جديد، خاصة أن الغناء العراقي مطلوب في الدول العربية".وأضاف، أن "أغانيه "يمدي" و"يا حبيب القلب" من كلمات علي بن سالم، وألحانه، و"يا نورا" من الفلكلور العراقي، وبها حقق انتشاراً واسعاً ناجحاً"، مشيراً الى "تلحينه العديد من الأغاني لفنانين عرب، منهم صابر الرباعي وشمس الكويتية وميريام فارس وديانا حداد وديانا كرزون ويارا وسعود ابو سلطان ومحمد السالم وبلقيس الإماراتية وآخرون".وتابع، أن "أغلب المطربين، يطلبون ألحاناً عراقية، لشركات انتاج خليجية، واليوم الأغنية العراقية وصلت الى أبعد الحدود وانتشرت عربياً وعالمياً بدليل النجاح الباهر المتحقق، فقبل العام 2007، لم يكن معروفاً بالغناء العراقي سوى ناظم الغزالي وسعدون جابر وكاظم الساهر".ويعرض حالياً للفنان باسل العزيز مسلسل "رحيق" من بطولته الى جانب آلاء حسين وسعد محسن.

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