القضاء يصدر مذكرة قبض بحق الصرخي

2022/04/13 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أصدرت محكمة تحقيق العمارة، اليوم الأربعاء، مذكرة قبض بحق المتهم (محمود الملقب بالصرخي).

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق العمارة اصدرت مذكرة قبض بحق المتهم (محمود عبد الرضا محمد) الملقب (محمود الصرخي)".وأضاف البيان، أن "المحكمة اصدرت مذكرة القبض وفق احكام المادة (372) عقوبات التي تنص على معاقبة من يعتدي بأحد الطرق العلانية على معتقد لأحدى الطوائف الدينية او حقّر من شعائرها".

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