2022/04/13 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، عن مباشرة سايلو البصره العائد للشركة العامة لتجارة الحبوب استلام اول كميات الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين لموسم 2022 .

وقال مدير عام الشركة محمد حنون، ان "سايلو البصره بدء موسمه التسويقي لعام 2022 بعد استلام اولى كميات الحنطة المحلية من الفلاحيين".واضاف " باشرت الملاكات العاملة في سايلو البصرة (الشفت المسائي) استلام اولى الكميات المسوقة من محصول الحنطة المحلية وبواقع ثلاث شاحنات وبأجمالي كمية مسوقة بلغت ( 160 ) طن حيث كانت اول بطاقة تسويق بأسم الفلاح ( كاظم مبارك عبيد )".واشار حنون الى ان "فرع الشركة في المثنى كان قد افتتح الموسم التسويقي لهذا العام في العراق يوم السبت الماضي الموافق التاسع من نيسان الجاري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: استلام اول كميات الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين لموسم 2022) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: استلام اول كميات الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين لموسم 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).