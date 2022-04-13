2022/04/13 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة العمليات المشتركة ،اليوم الأربعاء، انطلاق عملية المطرقة الحديدية في محافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت صباح اليوم، عملية (المطرقة الحديدية) وهي عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادي الشاي ووادي ازغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين”.

واوضح، ان “قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب شاركت في هذه العملية، بالاضافة الى القوات الخاصة في الجيش العراقي، بإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش”.

واضاف، ان “العملية جاءت بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية وتطهير الأراضي”.

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