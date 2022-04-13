الداخلية: إغلاق مقار الحركة الدينية المنحرفة تم وفق القانون

2022/04/13 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن اغلاق مقار لحركة دينية منحرفة.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزارة الداخلية اغلقت وفقاً للضوابط القانونية مقار هذه الحركة المنحرفة واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد لينالوا جزائهم العادل امام القضاء.

ودعت الوزارة الى تعاون المواطنين في كل المحافظات مع القوى الأمنية لضبط الأمن وحماية السلم المجتمعي، مبينة أنها ستواجه بيد النظام والقانون الساعين الى خلق الفتن او الاساءة للعقائد او المتسببين بالاضرار بالاملاك العامة والخاصة.

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