الكشف عن تواقيع برلمانية لاستضافة وزير النفط بشأن أنبوب “البصرة – العقبة”

2022/04/13 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعتبرت لنائبة عن كتلة الصادقون النيابية سهيلة السلطاني، الأربعاء، أن تصويت حكومة تصريف الاعمال على مشروع مد انوب البصرة – العقبة لتصدير النفط جريمة كبرى بحق الشعب العراقي ، فيما كشفت عن جمع تواقيع لاستضافة وزير النفط امام البرلمان .وقالت السلطاني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار مجلس الوزراء لحد أنبوب نفط […]

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