2022/04/13 | 12:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منظومة بوك أم 3 الصاروخية الروسية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ikRqxtLCn5c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منظومة بوك أم 3 الصاروخية الروسية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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