أرقام صادمة.. الأحوال المدنية الإيرانية تكشف إحصائية الولادات لأمهات دون سنة 14 عاماً

2022/04/13 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفقًا لآخر تقرير إحصائي صادر عن منظمة الأحوال المدنية الإيرانيّة، وُلد خلال العام الإيراني الماضي 69103 أطفال لأمهات في الفئة العمرية من 10 إلى 19 عامًا، وهي فئة عالية الخطورة، منها 1474 ولدوا لأمهات تتراوح أعمارهن بين 10 و 14 عامًا.

وبحسب هذا التقرير الإحصائي، أنجبت الأمهات في الفئة العمرية 20-24 سنة ما مجموعه 196402 طفلاً.

ووفقا للجداول الإحصائية لمنظمة الأحوال المدنية، فإن معدل المواليد في الأشهر الأخيرة من سنة 1400 (ْيبدأ 21 مارس 2021 وينتهي 20 مارس 2022) فقد تسارع في جميع الفئات العمرية مقارنة بالأشهر الأخيرة من عام 1399 (ْيبدأ 20 مارس 2020 وينتهي 19 مارس 2021).

وشددت وكالة أنباء “إسنا” الإيرانية، في تقييمها لزيادة المواليد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، على أن هذه الزيادة تتأثر على ما يبدو بسياسات التحفيز والفوائد الاقتصادية المحددة للطبقة الفقيرة.

وقد ازداد زواج الأطفال في السنوات الأخيرة بإيران، وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، على سبيل المثال، أن نسبة الزيجات المسجلة “للأطفال دون سن 15” في عام 99 بلغت أكثر من خمسة بالمائة من إجمالي عدد الزيجات المسجلة خلال العام 1400.

وجاء في جزء آخر من تقرير منظمة الأحوال المدنية لـ 1400، أن ما مجموعه 1،106،072 طفلا ولدوا في إيران العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا جدًا مقارنة بـ 1399 ويعني إيقاف عملية انخفاض الولادات في إيران.

وتم تسجيل أكبر عدد من المواليد من الأمهات في الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة بإجمالي 301 ألفا و 369 مولودا، تليها الأمهات في الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة اللواتي أنجبن إجمالي 283 ألفا و 241 مولودا.

ووفقًا لإحصائيات منظمة الأحوال المدنية، باحتساب المواليد والوفيات العام الماضي، تمت إضافة 569،963 شخصًا إلى عدد سكان إيران، وبلغ معدل النمو الطبيعي للسكان سبعة أعشار بالمائة.

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