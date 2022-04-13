2022/04/13 | 12:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفض القيادي في منظمة بدر محمد مهدي البياتي، اليوم الأربعاء، اهداء النفط للأردن عبر أنبوب العقبة، فيما أشار الى ان الأردن تحتضن الإرهابيين والدواعش والبعثيين.وقال البياتي لوكالة ايرث نيوز، ان “موضوع مد انبوب تصدير النفط للعقبة يثار وراؤه مسائل عديدة، منها ان العراق يبيع النفط منذ زمن النظام السابق وحتى السنوات الأخيرة […]

ظهرت المقالة تحتضن الإرهابيين والبعثيين..



قيادي في بدر: نرفض اهداء النفط للأردن عبر أنبوب العقبة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحتضن الإرهابيين والبعثيين.. قيادي في بدر: نرفض اهداء النفط للأردن عبر أنبوب العقبة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحتضن الإرهابيين والبعثيين.. قيادي في بدر: نرفض اهداء النفط للأردن عبر أنبوب العقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).