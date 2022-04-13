2022/04/13 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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عمليات بغداد تعلن احباط محاولة لأستهداف المنشآت الحيوية بصواريخ كاتيوشا

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