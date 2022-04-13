عمليات بغداد: احباط محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية بصواريخ كاتيوشا

2022/04/13 | 12:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلام عمليات بغداد: القاء القبض على ثلاث متهمين بالارهاب، واحباط محاولة لأستهداف المنشآت الحيوية بصواريخ كاتيوشا.بغداد ١٣ نيسان ٢٠٢٢ #رمضان امن_وايمان وفق الخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان المبارك وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات تستمر قطعاتنا الامنية بملاحقة العناصر الارهابية والانتشار وتكثيف الجهود الاستخبارية والبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح وتأكيداً لتوجيهاتها المستمرة لتعزيز الامن والاستقرار […]

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