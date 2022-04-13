وزير الخارجية يتوجه إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى

2022/04/13 | 12:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توجه وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى طهران على رأس وفد رفيع المُستوى، لبحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين.وقال المتحدث بأسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “وزير الخارجية فؤاد حسين توجه إلى طهران على رأس وفد رفيع المُستوى، يضم مستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجي، وبعض القادة الأمنيين، […]

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