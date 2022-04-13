الكلية ذات التصنيف الأعلى قد لا تكون الأفضل لأولادكم..لماذا؟

2022/04/13 | 12:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد الضغط الذي يمارسه الأهل بشأن اختيارات الكلية في السنوات العشرين الأخيرة، وللأسف ترافق ذلك مع ازدياد التوق للكمال بين الأطفال، بحسب ما جاء في بحث نشرته جمعية علم النفس الأمريكية، الأسبوع الماضي.

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