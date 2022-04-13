الجبوري يتهم الوقف السني بالتواطؤ لتضييع أراضٍ مميزة في نينوى

2022/04/13 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن نينوى، أحمد الجبوري، عن تواطئ وتهاون من قبل ديوان الوقف السني، أدى إلى ضياع أرض مميزة تصل مساحتها إلى 15 دونماً ضمن أملاك الوقف في نينوى.

ووفقاً للجبوري فان شخص يدعى (عدي أبو صفية) قام بوضع كرفان داخل ساحة الأرض والبنايات الموجودة فيها للاستحواذ عليها، ومنع أي مستثمر من الاقتراب منها.

وتقع الأرض في منطقة السجن بالجانب الأيمن من مدينة الموصل، وهي على طريق حيوي وتجاري مهم جداً، بحسب الجبوري، مشيراً إلى أن هناك إهمالاً وتجاهلاً واضحاً في منع الاستيلاء على هذه الأرض التي لا تقدر بثمن لقيمتها الكبيرة وموقعها المميز.

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