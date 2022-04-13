2022/04/13 | 13:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها المملكة العربية السعودية ومصر من المستوى الرابع الأعلى خطورة للسفر، واحتل البلدان المستويين الأول والثالث على التوالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إزالة السعودية من المستوى الأعلى خطورة للسفر وهذا تصنيف الدول العربية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إزالة السعودية من المستوى الأعلى خطورة للسفر وهذا تصنيف الدول العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).