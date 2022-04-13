تعيين إيهاب جلال مدرباً لمنتخب مصر الأول

2022/04/13 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تعيين جلال مديراً فنياً لمنتخب “الفراعنة” خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش المنتهى عقده تلقائياً عقب الإخفاق في التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وأصدر الاتحاد بياناً أعلن فيه تعيين جلال “بعد مناقشة ملف المنتخب الوطني وإنهاء عقد البرتغالي كيروش بالتراضي”.

ولجأ أعضاء مجلس الإدارة إلى التصويت من أجل تحديد هوية المدرب الجديد سواء كان مصرياً أم أجنبياً، وبعدما استقر الرأي على أن يكون المدرب محلياً، جرت المفاضلة بين مدربين أبرزهم جلال وحسام حسن.

واتفق الاتحاد على استمرار عصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى، ومحمد شوقي في منصب المدرب المساعد، فيما تقرر رحيل ضياء السيد عن الجهاز الفني بعدما كان مساعداً لكيروش.

وقاد جلال العديد من الفرق المصرية في السنوات الأخيرة وعلى رأسها الزمالك ومصر المقاصة والإسماعيلي وإنبي والمصري، وهو حالياً مدرب بيراميدز.

ووفقاً للروزنامة الدولية، سيكون التحدي المقبل لجلال، خوض التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج خلال الفترة من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو.

وتقام قرعة تصفيات أمم أفريقيا في 19 نيسان/أبريل الحالي في جنوب إفريقيا، على أن تنطلق التصفيات في 30 أيار/مايو المقبل وحتى 14 حزيران/يونيو 2022.

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