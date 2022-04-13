وزير الخارجية على رأس وفد حكومي عراقي رفيع المستوى يزور طهران

2022/04/13 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه وزير الخارجية فؤاد حسين، صباح ،اليوم الأربعاء، إلى طهران على رأس وفد رفيع المُستوى، لبحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين.

وقال المتحدث بأسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان: إن “وزير الخارجية فؤاد حسين توجه إلى طهران على رأس وفد رفيع المُستوى، يضم مستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجي، وبعض القادة الأمنيين، إلى الجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة”.

وأضاف، أن “الزيارة تأتي في إطار بحث العلاقات الثنائيَّة والإقليميَّة والدوليَّة بين بغداد وطهران”.

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