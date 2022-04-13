لا حل ثقافي حتى الآن!! - احمد جمعة

2022/04/13 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة اللون الذي يسود على الساحة يشبه لون الغابة العشوائيّة المُكْتنزة بالطفيليات، إنها كائنات ثقافية على هيئة بشرية راقصة، غابة قوامها مهرجانات ومعارض وحفلات توقيع وجوائز بالجملة، فآخر مهرجان سينمائي في دولة معدومة السينما وغير سينمائية ومنزوعة الدسم من أي نكهة سينمائية، بل والرقابة فيها تبتر ثلث الفيلم الأجنبي قبل عرضه بدور السينما، أقيم مهرجان وضمّ دستة أفلام فاز منها أربعة، هذا نموذج للغابة الثقافية ......





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