خطف القبطيات عار علي الخاطفين ومن يدعمهم وليس عار الاسر - مجدي جورج

2022/04/13 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مجدي_جورج ما ان يتم خطف قبطية الا ويتسابق الكثيرين علي الكتابة انه لابد من تغيير قوانين الاحوال الشخصية للاقباط والعودة الي لائحة 1938 التي قام بالغائها البابا شنودة .اولا اتفق مع الكثيرين بشان العودة لهذه اللائحة لان كل اللوائح والقوانين والتشريعات والوصايا جاءت لسعادة وخدمة الانسان ولم يخلق الانسان من اجل هذه الشرائع .ثانيا اغلب من كتب يفترض ان كل سيدة قبطية تخطف او تختفي يفترض فيها انها تعاني من ......





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