وحدانية التطور الرأسمالي والتناقضات الدولية - لطفي حاتم

2022/04/13 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم لا يمكن للرأسمالية ان تتطور دون توسعها وتتلازم سمة التوسع بخصائص جوهرية أهمها روح المنافسة الرأسمالية وما تشترطه من بنية عسكرية قادرة على الامتداد الخارجي وصولا الى الهيمنة الدولية.- شرعية التوصيف المشار اليه تستمد واقعيتها من وحدانية التطور الرأسمالي وروحه الحربية المرتبطة بالتدخلات العسكرية.



استنادا الى ذلك التوصيف العام نحاول التوقف عند بنية التشكيلة الرأسمالية العالمية وتأشير مكانة مست ......





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