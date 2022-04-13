“مفاجئة ومميتة”.. تحذير لمتعافي كورونا من آثار جانبية

2022/04/13 | 13:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف أطباء أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد معرضون لآثار جانبية، وصفتها صحيفة “الصن” البريطانية، بـ”المفاجئة والمميتة”.وحذر بحث جديد، منشور على مجلة “Nature Medicine”، من إمكانية معاناة متعافي كورونا من آثار جانبية على المدى الطويل، خاصة في القلب والأوعية الدموية.وأوضح البحث أن هذا التحذير ينطبق أيضا على أولئك الذين لم […]

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تحذير لمتعافي كورونا من آثار جانبية أولاً على ايرث نيوز.

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